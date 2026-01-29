Una sorpresa in piazza La Gioebia cambia pelle È uno show a cielo aperto

Questa sera a Saronno la tradizione si rinnova con uno spettacolo inaspettato. Per la prima volta, la Gioebia si trasforma in un grande show a cielo aperto, con fuoco e luci che prendono vita nel buio della piazza. La gente si riunisce per assistere a questa novità, che sposta i confini di una festa popolare e la porta al centro della scena cittadina.

Il fuoco che danza e la luce che prende forma nel buio: per la prima volta Saronno festeggia la Gioebia con un grande spettacolo in piazza, trasformando una tradizione popolare in un evento aperto a tutta la città. L’appuntamento è per oggi dalle 20.45, quando piazza Libertà diventerà un palcoscenico a cielo aperto con l’esibizione dei Lux Arcana, artisti di fama internazionale conosciuti dal grande pubblico anche per la partecipazione a Italia’s Got Talent. È una prima assoluta per Saronno, che quest’anno sceglie di celebrare la Gioebia non con un rito intimo o marginale, ma con uno show scenografico capace di unire simboli antichi e linguaggi contemporanei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

