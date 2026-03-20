La passione di Harry Styles per il leopardato arriva da lontano

Harry Styles ha mostrato una grande versatilità nel suo stile, indossando nel corso degli anni abiti e accessori molto diversi tra loro. Tra le scelte più note ci sono un boa di piume rosa, colletti arricciati, collane di perle, ballerine e tutine di paillettes. La sua passione per il look leopardato, invece, risale a un periodo precedente e si è fatta notare nel tempo.

Harry Styles ha indossato davvero di tutto negli anni – boa di piume rosa, colletti arricciati, collane di perle, ballerine, tutine di paillettes. Ma c’è una cosa che continua a tornare, a prescindere dall’epoca: la stampa leopardata. Non come pezzo unico o dichiarazione eclatante, ma come qualcosa a cui ricorre regolarmente. Per la maggior parte degli uomini, il leopardato è una scelta occasionale. Ma Styles non è la maggior parte degli uomini. Ci torna abbastanza spesso da farlo sembrare del tutto naturale su di lui. Vestibilità diversa, stessa stampa – qui sotto alcune delle molte volte in cui l’ha indossata (e l’ha fatta funzionare alla grande). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La passione di Harry Styles per il leopardato arriva da lontano Articoli correlati Il concerto di Harry Styles a Manchester questo weekend arriva su Netflix!Sei triste perché non hai potuto assistere al ??concerto di Harry Styles del 6 marzo a Manchester? Beh, c'è una buona notizia: Netflix lo trasmetterà... Leggi anche: Il nuovo album di Geolier, l'annuncio di Harry Styles (e non solo). Le novità musicali da non perdere Tutto quello che riguarda Harry Styles Temi più discussi: La passione di Harry Styles per il leopardato arriva da lontano; Harry Styles e Zoë Kravitz: lo street style della coppia a New York; Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry Styles; Hit parade, Harry Styles si prende la vetta. La Metamorfosi di Harry StylesDa teen idol di X Factor a icona globale di stile: Harry Styles ha trasformato il suo guardaroba in un linguaggio personale. collater.al Harry Styles. Il concerto dei Radiohead a Berlino che lo ha convinto a tornare sul palcoÈ uscito finalmente oggi, dopo una campagna promozionale che ha visto poster in giro ... msn.com Nel nuovo film di Ryan Gosling c'è spazio anche per la musica: è stata sua figlia a convincerlo a inserire un brano di Harry Styles - facebook.com facebook Pedro Pascal, Harry Styles e Jacob Elordi, fino al primissimo Pharrell Williams, sono esempi di star che spesso vestono un menswear Chanel non del tutto acquistabile. Con la morale che la gratificazione procrastinata è definizione stessa di infinita bramosia. x.com