Il nuovo album di Geolier l' annuncio di Harry Styles e non solo Le novità musicali da non perdere

In questi giorni si registrano importanti novità nel panorama musicale. Harry Styles, dopo quattro anni da “Harry’s House”, annuncia il suo quarto album di inediti, evidenziando un ritorno atteso dai fan. Contestualmente, emergono nuovi progetti e uscite di artisti come Geolier, arricchendo l’offerta musicale per gli appassionati. Ecco una panoramica delle principali novità musicali da non perdere in questo periodo.

Giorni di grandi novità nell'ambito musicale. A quattro anni di distanza da “Harry’s House”, l’ex One Direction - Harry Stles - ora è pronto a tornare sulla scena musicale con il suo quarto album di inediti. Il disco - 12 tracce - si intitola Kiss All The Time. Disco, Occasionally e segna un. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album Leggi anche: Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, Occasionally Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il rap comanda il 2026: Tony Boy in vetta, Geolier re dei singoli con 50 Cent; Beats of Pompeii, arriva Charlie Puth: la pop star americana da 35 miliardi di stream in esclusiva per il sud Italia; Geolier al MaxiMall Pompeii, doppio appuntamento con il fenomeno del rap; Canzone d’amore di Geolier: testo e significato del nuovo singolo dell’album “Tutto è possibile”. Oggi Geolier al Maximall Pompei per il firmacopie del suo nuovo disco “Tutto è possibile” - Grande attesa per i fan presenti oggi al Maximall Pompeii per il firmacopie di Geolier, organizzato in occasione dell'uscita del nuovo album “Tutto è possibile”. ilmattino.it

Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele: di cosa parla 'Tutto è possibile' - Il quarto disco dell'artista esce oggi e dentro c'è un brano da brividi con la voce del cantautore napoletano. libero.it

Geolier, l'album Tutto è Possibile è un sogno lungo sedici canzoni: l'ascolto in anteprima - Leggi su Sky TG24 l'articolo Geolier, l'album Tutto è Possibile è un sogno lungo sedici canzoni: l'ascolto in anteprima ... tg24.sky.it

“Manuel’ è muort ra’na cifra, t’ sti cifre l’hanno seppellit’”. Inizia così “Sonnambulo”, la seconda traccia di “Tutto è possibile”, il nuovo album di @geolier appena uscito. O forse, sarebbe meglio dire il nuovo album di Emanuele. Sembra strano, ma quella frase ch - facebook.com facebook

#HarryStyles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzo x.com

