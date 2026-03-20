Il 26 marzo a Bergamo si terrà la semifinale play-off per i Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, con Gattuso che ha convocato una rosa di 28 giocatori. Tra loro ci sono una novità e un grande ritorno, annunciati ufficialmente dalla società. La partita rappresenta un momento importante per la nazionale in vista della qualificazione.

Il 26 marzo a Bergamo la semifinale play-off per i Mondiali contro l'Irlanda del Nord ROMA - Una novità e un grande ritorno. Tra i 28 convocati del ct azzurro, Gennaro Gattuso, per la semifinale del play-off mondiale di giovedì 26 marzo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, (l'eventuale finale il 31 in Galles o in Bosnia), il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d'Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da Euro2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini (Atalanta) e Niccolò Pisilli (Roma), assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La novità Palestra e il ritorno di Chiesa tra i 28 azzurri di Gattuso

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