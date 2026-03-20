Un concerto si è svolto presso l’ospedale “Apuane” di Massa, promosso dall’Aned, associazione dedicata alla beneficenza. L’evento si è tenuto nello spazio dello ‘Splendor’, coinvolgendo musicisti che hanno suonato per i presenti. La musica ha caratterizzato l’iniziativa come momento di sollievo, portando note di conforto tra i pazienti e il personale sanitario.

La musica si fa cura e sollievo tra le mura dell’ ospedale “Apuane” di Massa. E arriva sotto al cinema per fare beneficenza, come il concerto in programma oggi alle 21 allo ‘Splendor’ di Massa a favore di Aned, l’associazione nazionale emodializzati organizzato dalla Nefrologia Apuane e Lunigiana in occasione della giornata mondiale del rene. Sul palco ci sarà il gruppo “ Alter Ego ”, formato da Sara Mussi, il primario di Oncologia Andrea Mambrini, Ferdinando Martinucci, Paolo Vitelli e Marco Stagnari. Per prenotare il posto in sala bisogna chiamare il numero 3346212491. E’ stato un successo di pubblico e critica invece il concerto del duo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La musica porta cura e beneficenza. Concerto per l’Aned allo ‘Splendor’

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