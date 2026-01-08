Concerto di beneficenza per il piccolo Cristiano | la musica che diventa speranza

Un concerto di beneficenza si terrà a Brindisi per raccogliere fondi a sostegno di Cristiano, un bambino di 9 anni colpito da un aneurisma cerebrale. L'evento mira a offrire supporto alla famiglia in questo difficile momento, dimostrando come la musica possa essere un gesto di solidarietà e speranza. La manifestazione rappresenta un’occasione per unire la comunità intorno a Cristiano e alla sua famiglia.

BRINDISI - Continuano le iniziative di solidarietà per sostenere la famiglia di Cristiano, il bambino di 9 anni che il 13 novembre scorso è stato colpito da un aneurisma cerebrale che ha cambiato improvvisamente la sua vita e quella della sua famiglia. Il 23 gennaio prossimo, alle ore 18, presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

