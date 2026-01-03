domani concerto di musica napoletana per beneficenza

Domani, domenica 4 gennaio, si svolgerà al teatro il concerto di beneficenza Napulecantanno, che rende omaggio alla musica napoletana di ieri e di oggi. L'evento, organizzato dal gruppo musicale sangiorgese I Lazzari Felici, avrà inizio alle ore 17. Una occasione per ascoltare brani della tradizione napoletana e sostenere una causa benefica.

Domenica 4 gennaio si terrà in teatro il concerto di beneficenza Napulecantanno, tributo alla musica napoletana di ieri e di oggi ad opera del gruppo musicale sangiorgese I Lazzari Felici (ore 17). La band, nata dall’incontro di musicisti professionisti e dilettanti di diversa estrazione e con la comune passione per il genere musicale etnico, proporrà brani di musica napoletana ispirati alla migliore tradizione, in un itinerario di ricerche e ricordi sul percorso dell’affascinante storia musicale partenopea. Lo spettacolo, come sempre di beneficenza, patrocinato e benevolmente sostenuto dall’Amministrazione comunale, sarà a favore dell’associazione Liberi nel Vento, nata nel settembre 2002 con l’accezione della diversità e l’obiettivo dell’inclusione nel promuovere, sostenere ed implementare l’aggregazione e lo sport, nello specifico l’attività velica, nei confronti di persone con disabilità fisiche, mentali e sensoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

