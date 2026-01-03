Domani concerto di musica napoletana per beneficenza
Domani, domenica 4 gennaio, si svolgerà al teatro il concerto di beneficenza Napulecantanno, che rende omaggio alla musica napoletana di ieri e di oggi. L'evento, organizzato dal gruppo musicale sangiorgese I Lazzari Felici, avrà inizio alle ore 17. Una occasione per ascoltare brani della tradizione napoletana e sostenere una causa benefica.
Domenica 4 gennaio si terrà in teatro il concerto di beneficenza Napulecantanno, tributo alla musica napoletana di ieri e di oggi ad opera del gruppo musicale sangiorgese I Lazzari Felici (ore 17). La band, nata dall’incontro di musicisti professionisti e dilettanti di diversa estrazione e con la comune passione per il genere musicale etnico, proporrà brani di musica napoletana ispirati alla migliore tradizione, in un itinerario di ricerche e ricordi sul percorso dell’affascinante storia musicale partenopea. Lo spettacolo, come sempre di beneficenza, patrocinato e benevolmente sostenuto dall’Amministrazione comunale, sarà a favore dell’associazione Liberi nel Vento, nata nel settembre 2002 con l’accezione della diversità e l’obiettivo dell’inclusione nel promuovere, sostenere ed implementare l’aggregazione e lo sport, nello specifico l’attività velica, nei confronti di persone con disabilità fisiche, mentali e sensoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Amici della musica, domani il concerto per Berio
Leggi anche: Domani, 20 dicembre, concerto di Natale con allievi e docenti della Scuola di Musica Le 7 Note
Domani concerto di musica napoletana per beneficenza; Arte, musica e show per Capodanno. La festa dalla A alla Z: «Napoli, che magia!»; Capodanno 2026 a Napoli: 4 giorni di concerti gratis tra Plebiscito, Municipio e Rotonda Diaz (programma e orari); Capodanno a Napoli, Elodie e Serena Brancale al Plebiscito, Cecchetto al Municipio. Gli orari dello show, i trasporti e i divieti.
Domani concerto di musica napoletana per beneficenza - Domenica 4 gennaio si terrà in teatro il concerto di beneficenza Napulecantanno, tributo alla musica napoletana di ieri e ... msn.com
Raiz chiude domani al Teatro Tasso la rassegna Surriento Gentile - Si avvia alla conclusione “Surriento Gentile”, la rassegna natalizia che per settimane ha animato la città con musica, tradizioni e spettacoli di grande richiamo. ilmattino.it
Da Noa a Raiz, gran finale per 'Surriento Gentile' - Con Raiz nel concerto "Si ll'ammore è 'o cuntrario d'a ' morte", omaggio alla tradizione musicale napoletana e a Sergio Bruni, si chiude domani sera a Piazza Tasso (ore 21,00) "Surriento Gentile", ras ... ansa.it
Lucio Corsi in concerto Domani, sabato 3 gennaio, Lucio Corsi in concerto a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, alle ore 21:00. Uno degli artisti più poetici del panorama musicale italiano, noto per una scrittura personale e riconoscibile, porterà in piazza - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.