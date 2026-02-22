gerusalemme coloni israeliani invadono la moschea di al aqsa

Decine di coloni israeliani hanno forzato l’ingresso nella moschea di Al-Aqsa, compiendo rituali talmudici considerati provocatori. La presenza di gruppi estremisti in questo luogo sacro ha scatenato tensioni tra i fedeli e le forze di sicurezza. La mossa ha suscitato reazioni nella comunità internazionale e alimentato le già alte tensioni nella regione. Le autorità hanno rafforzato i controlli per prevenire ulteriori incidenti. La situazione resta molto delicata.

Decine di coloni israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa compiendo rituali talmudici ritenuti provocatori. In Cisgiordania invece, l'Idf ha aperto il fuoco contro due uomini armati di esplosivo Il mese del Ramadan, che per milioni di musulmani dovrebbe essere tempo di preghiera e raccoglimento, si apre con immagini che parlano di tutt’altro. Infatti nuove tensioni si sono generate a a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Decine di coloni israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa, entrando nei cortili del complesso sotto la protezione della polizia israeliana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Israele, decine di coloni irrompono nella moschea di al-Aqsa durante il RamadanDurante il quinto giorno di Ramadan, circa 130 coloni hanno fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa sotto scorta militare israeliana.

“Israele vuole annettere anche Gerusalemme”: cosa sta succedendo alla moschea Al-Aqsa, sacra all’IslamIsraele ha deciso di limitare l'accesso alla moschea di Al-Aqsa, uno dei siti più sacri dell'Islam, causando scontri tra i fedeli musulmani e le forze di sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Coloni ebrei israeliani hanno attaccato la Chiesa della Visitazione, nel villaggio di Ein Karem vicino a Gerusalemme. Un gruppo di coloni ha preso d’assalto con sassate il luogo di culto, scrivendo slogan razzisti sui muri e sui veicoli parcheggiati nelle vicinanz - facebook.com facebook

Il piano di Israele per estendere il controllo e le colonie sulla Cisgiordania Sottoscritto un accordo per costruire 2.780 abitazioni nella colonia di Adam in contiguità con Gerusalemme E una norma impone ai palestinesi di dimostrare la proprietà della terra Luca x.com