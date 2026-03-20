La missione Nato si ritira temporaneamente dall’Iraq

La missione Nato in Iraq si è ritirata temporaneamente dal Paese. Due funzionari della sicurezza di Baghdad hanno confermato all’Afp che la decisione è stata presa a causa dell’impatto della guerra in Medio Oriente, precisando che non ci sono disaccordi tra l’Allenza atlantica e il governo iracheno. La ritirata riguarda alcune unità operative e non prevede una cessazione definitiva delle attività.

La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese. LO hanno riferito all’ Afp due funzionari della sicurezza di Baghdad, spiegando che alla base della decisione c’è l’impatto della guerra in Medio Oriente e che «non ci sono disaccordi» tra l’Allenza atlantica e il governo iracheno. Successivamente è arrivata la dichiarazione di Alisson Hart, portavoce della Nato: «Possiamo confermare che stiamo rimodellando il nostro dispiegamento nell’ambito della missione in Iraq. La sicurezza del nostro personale è di primaria importanza». Resterà nel Paese solo una piccola parte del personale: la missione dell’Alleanza ha il suo quartier generale in una base militare irachena nella Green Zone di Baghdad, vicino all’ambasciata statunitense, che è stata bersaglio di diversi attacchi iraniani dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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