La Nato ha deciso di sospendere temporaneamente la sua missione in Iraq a causa dell’aumento delle tensioni nella regione. La misura riguarda l’interruzione delle operazioni sul territorio iracheno, senza indicazioni di una ripresa immediata. La decisione è stata comunicata ufficialmente, seguendo le recenti escalation di violenza e conflitto nella zona. La missione rimane in stand-by fino a ulteriori comunicazioni.

La Nato ha sospeso «temporaneamente» la sua missione in Iraq per via dell’escalation del conflitto regionale. Lo riferiscono funzionari iracheni. La Nato Mission Iraq (Nmi) è una missione di addestramento e consulenza. «Non ci sono disaccordi» con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario a condizione di anonimato data la delicatezza dell’argomento. «Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati per la situazione», ha aggiunto. Un altro funzionario ha affermato che «l'intera missione Nati si è ritirata», ad eccezione di un piccolo numero di personale. Il quartier generale della missione si trova in una base militare irachena nella Zona Verde di Baghdad, vicino all’ambasciata statunitense, che dall’inizio della guerra è stata bersaglio di numerosi attacchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran: la Nato ritira "temporaneamente" la sua missione in Iraq

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