Timothée Chalamet ha cambiato radicalmente il suo stile, passando da un look raffinato e romantico a uno più caotico e influenzato dalla cultura pop. L’attore, noto come icona poetica, è diventato un protagonista divisivo sui red carpet, con dichiarazioni e scelte di moda che attirano l’attenzione. La sua metamorfosi è evidente e suscita molte discussioni nel mondo dello spettacolo.

Quando era il ragazzo perfetto (e lo sapeva benissimo) All’inizio era tutto chiarissimo: nei film di Luca Guadagnino, soprattutto Call Me By Your Name, diventa il volto di una mascolinità nuova. Fragile, romantica, elegantemente fuori dagli schemi. Sul red carpet faceva ancora meglio: camicie fluide, dettagli ricamati, zero rigidità. Non cercava di sembrare cool, lo era. Uno che poteva essere romantico senza risultare stucchevole e sexy senza essere macho. E infatti la moda se ne accorge subito. Tra 2019 e 2022 entra ufficialmente nella hall of fame dello stile. Il completo Louis Vuitton con harness di Virgil Abloh? Rivoluzionario. E poi Venezia 2022, première di Bones And All: top rosso a schiena nuda di Haider Ackermann. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La metamorfosi fashion di Timothée Chalamet è davanti agli occhi di tutti: da raffinato e romantico a «caotico» e pop

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