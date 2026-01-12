Golden Globe 2026 da Timothée Chalamet a The Pitt | tutti i vincitori

Ecco una panoramica dei vincitori degli 83esimi Golden Globe 2026, che spaziano dal cinema alle serie TV. La cerimonia si è conclusa con un omaggio al regista Rob Reiner, confermando l'importanza di questo evento nel panorama dello spettacolo. Di seguito, i premi assegnati a talenti come Timothée Chalamet e The Pitt, in un contesto di riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze del settore.

Dal cinema alle serie tv: tutti i vincitori degli 83esimi Golden Globe Awards. La serata si conclude con l’omaggio al regista Rob Reiner. La notte degli 83esimi Golden Globe Awards ha confermato ‘Una battaglia dopo l’altra‘ e ‘Adolescence‘ come grandi protagonisti della serata: il film di Paul Thomas Anderson ha dominato le categorie cinematografiche, mentre . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Golden Globe 2026, da Timothée Chalamet a The Pitt: tutti i vincitori Leggi anche: Golden Globe 2026 (VIDEO): trionfa Una battaglia dopo l’altra, premiati Timothée Chalamet e Adolescence, ecco i vincitori Leggi anche: Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner | Alla mia compagna ti amo; Timothée Chalamet ha raddoppiato il carico di Chrome Hearts e Timberland ai Golden Globe 2026; Golden Globe 2026 VIDEO | trionfa Una battaglia dopo l’altra premiati Timothée Chalamet e Adolescence ecco i vincitori; Golden Globes | trionfo per Timothée Chalamet e Adolescence | GALLERY. Golden Globe 2026, da Timothée Chalamet a The Pitt: tutti i vincitori - Dal cinema alle serie tv: tutti i vincitori degli 83esimi Golden Globe Awards. 2anews.it

Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per "Marty Supreme" - Come da copione, senza scosse ma con qualche conferma, la 83ª edizione dei Golden Globe consegna la notte di Hollywood ai suoi favoriti. rtl.it

Ai Golden Globe 2026 hanno vinto i grandi favoriti: Chalamet, Una battaglia dopo l'altra , The Studio e Rhea Seehorn di Pluribus - I Golden Globe, prima tappa importante del grande “tour” delle cerimonie fino agli Oscar, non hanno riservato grandi sorprese. gqitalia.it

Golden Globes 2026 LIVE: Red carpet and backstage interviews

Timothée Chalamet scrive una nuova pagina nella storia dei #GoldenGlobe A 30 anni conquista il premio come Miglior attore in un film commedia o musicale per #MartySupreme ai Golden Globe 2026, diventando uno dei vincitori più giovani mai premiati in - facebook.com facebook

Hamnet, il dolore di Shakespeare nel film di Chloé Zhao che ha vinto il Golden globe x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.