Timothée Chalamet e Kylie Jenner | l' appuntamento romantico ai BAFTA il regalo di compleanno sorprendente e quel rumor sul contratto di nozze

Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno attirato l’attenzione dei paparazzi durante i BAFTA, dove si sono mostrati molto vicini. La loro uscita pubblica ha scatenato indiscrezioni su un possibile impegno futuro, alimentate anche da un regalo di compleanno molto personale. Entrambi sono stati visti scambiarsi sguardi e gesti affettuosi, lasciando intendere che il legame tra loro si sta consolidando. La coppia continua a essere al centro di molte curiosità e speculazioni.

Lui ha calcato da solo il red carpet per poi riunirsi alla sua metà durante la cerimonia. Undici nomination per Marty Supreme e l'attore, ma nessuna vittoria, se non l'amore che sembra unirlo alla più giovane del clan Kardashian-Jenner che, contro ogni pronostico dei detrattori, appare sempre più forte e duraturo. Durante la serata hanno scherzato con l'host che ha regalato loro degli snack, si sono tenuti per mano, si sono scambiati sguardi complici e sorrisi, a un certo punto gli occhi di lei sono caduti sulla schermata del cellulare di lui, presumibilmente intento a chattare, hanno brindato.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner starebbero pensando alle nozzeTimothée Chalamet e Kylie Jenner sono sul punto di fare il grande passo.

