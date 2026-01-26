Il Carnevale in Basilicata è un’occasione per riscoprire le tradizioni autentiche e i simbolismi locali. Questa regione, conosciuta per il suo patrimonio culturale, si presenta senza filtri, tra maschere che rivelano storie e identità profonde. Un momento in cui il travestimento diventa un modo per esplorare e valorizzare le radici, offrendo uno sguardo sincero sulla cultura lucana, tra riti antichi e nuove interpretazioni.

E se il Carnevale non fosse un travestimento, ma una rivelazione? In Basilicata succede così: invece di mascherare la realtà, la si rovescia, la si prende per le corna, le si cuce la bocca o la si fa camminare sotto forma di foresta. Qui il Carnevale non consola: inquieta, diverte, spiazza. E proprio per questo funziona. Otto di queste feste — riunite nella rete dei Carnevali Lucani, riconosciuti dalla Regione come patrimonio immateriale — compongono una geografia dell'eccesso controllato, dove riti arcaici e invenzioni geniali convivono senza chiedere permesso. Non è folklore da cartolina: è teatro popolare con radici profonde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Carnevale che ti guarda negli occhi. La Basilicata si toglie la maschera (per indossarne mille)

