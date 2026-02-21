Belén Rodriguez la nuova maschera led per viso e collo è intelligente e costa oltre mille euro

Belén Rodriguez ha testato una nuova maschera LED per viso e collo, un dispositivo che promette trattamenti personalizzati grazie a tecnologie intelligenti. Il prodotto, dal costo superiore a mille euro, si distingue per le sue funzioni avanzate e il design elegante. La showgirl si è mostrata entusiasta dei risultati ottenuti, evidenziando come possa essere utilizzata comodamente a casa. La maschera si inserisce nella tendenza delle soluzioni di bellezza high-tech.

Belén Rodriguez è sempre sul pezzo in fatto di bellezza, basti pensare al fatto che ha provato un'innovativa maschera led per viso e collo: ecco come funziona e quanto costa.

