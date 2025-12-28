Gli ultimi anni sono stati i peggiori della mia vita Dopo il successo ero un cane da combattimento con la museruola e il guinzaglio | il ritorno di Luca Dirisio

28 dic 2025

Luca Dirisio torna con un nuovo singolo che segna un passo importante nel suo percorso. Dopo un periodo difficile, caratterizzato da sfide personali e professionali, l’artista esprime con sincerità il desiderio di rinascere e ricostruire. Questa canzone rappresenta un momento di riflessione e ripartenza, un messaggio di speranza e determinazione per affrontare il futuro con rinnovata energia.

"Gli ultimi anni sono stati i peggiori della mia vita. Ho voglia di rialzarmi e questo singolo è la prova dello sforzo compiuto". Luca Dirisio si racconta a Fanpage.it. Il cantante, fresco di pubblicazione del brano "È tutto fragile", ha ripercorso la sua carriera musicale, nata da una band al liceo: "Ero tra i ragazzi più vivaci e durante le recite mi ritrovavo a non fare niente. Scoprii che l'unica possibilità rimasta era quella di unirmi a una band di nerd che non aveva il frontman. Mi feci avanti e mettemmo su dei pezzi. La sera dell'esibizione facemmo commuovere tutti i professori, che evidentemente non si aspettavano da me questa dote".

