Valentino Garavani è deceduto a 93 anni nella sua residenza romana, a causa di un naturale invecchiamento. Durante gli ultimi giorni, ha ricevuto la vicinanza della famiglia. La camera ardente sarà allestita a Roma, dove si terrà anche il funerale venerdì. Un momento di commiato per uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

Valentino Garavani è morto nella quiete della sua residenza romana per cause naturali all'età di 93 anni. Secondo le prime informazioni, non si è trattato di un evento improvviso o traumatico, ma di un lento e progressivo spegnimento delle funzioni vitali. Lo stilista è spirato nel sonno, in un momento di totale serenità, senza sofferenze acute. Il lungo recupero L'unico episodio clinico rilevante dell'ultimo quindicennio risale al 2011, quando una brutta caduta domestica gli provocò la rottura del femore. Quell'infortunio richiese un delicato intervento chirurgico e un lunghissimo periodo di riabilitazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Valentino Garavani, com'è morto: la malattia, gli ultimi giorni accanto alla famiglia. La camera ardente e il funerale venerdì a Roma

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente il 21 e 22 gennaio a Roma a spazio PM23Valentino Garavani, rinomato stilista e figura di spicco nel mondo della moda, è deceduto all'età di 93 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; Valentino Garavani è morto; Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi; È morto Valentino Garavani, l’Ultimo Imperatore della moda italiana fatta a mano.

Addio a Valentino Garavani, leggenda della moda italiana È venuto a mancare all’età di 93 anni Valentino Clemente Ludovico Garavani, universalmente noto semplicemente come Valentino, uno dei più influenti stilisti del XX e XXI secolo e creatore dell’omon - facebook.com facebook

Valentino Garavani è morto a 93 anni. Perdiamo un icona della moda italiana e europea. Ha trasformato il “Rosso Valentino” in simbolo di eleganza senza tempo e fatto brillare il Made in Italy nel mondo. Con lui finisce un’era, ma il suo stile vivrà per sempre. x.com