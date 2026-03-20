La lezione di Claudia Morelli sbaglia il rigore di proposito I valori servono più dei gol

Durante una partita del Parma Women U21, l’attaccante Claudia Morelli ha passato il pallone al portiere dopo aver commesso un errore di valutazione sul rigore. In questo episodio, l’atleta ha scelto di non tirare e di favorire la ripresa dell’azione, evidenziando un gesto che mette in primo piano i valori rispetto ai goal. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori.

Le gemelle Morelli, classe 2008, si sono spartite il campo: Elisa in difesa, terzino; Giorgia a centrocampo, trequartista; Claudia in attacco, esterno offensivo. Giocano nel Parma Women U21, la seconda squadra del club, che domenica ha conquistato la promozione in Eccellenza con la 16ª vittoria in 16 partite. La Marcia trionfale di Verdi, di casa al Tardini, ci starebbe tutta e infatti domani le ragazze sfileranno, applaudite, prima di Parma-Cremonese. Trionfale anche l’ultima esibizione: 9-1 all’Hic Sunt Leones di Bologna. E ancora più trionfale ciò che è successo sullo 0-0. L’arbitro vede un tocco di braccio nell’area bolognese. Vero. Peccato sia il braccio del portiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lezione di Claudia Morelli, sbaglia il rigore di proposito. I valori servono più dei gol Articoli correlati Il Milan alla fine la spunta a Pisa, Modric è immenso: il gol decisivo (1-2) è suo. Fullkrug sbaglia un rigorePisa-Milan 1-2 Marcatori: 39' pt Loftus-Cheek (M), 26' st Loyola (P), 40' st Modric (M). Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successoIl Senegal vince la Coppa d'Africa battendo 1-0 il Marocco grazie al super gol di Gueye. Contenuti utili per approfondire Claudia Morelli Discussioni sull' argomento CALCIO Il fair play di Claudia Morelli: rigore dubbio, lei fa un passaggio al portiere; La lezione delle ragazze del Parma: il rigore non c’è e lo sbagliano apposta; Parma Femminile, che lezione! il rigore non c'è, sbagliato per fair play; Il rigore non c'è, lei lo sbaglia apposta: nel giorno della festa, Parma campione in campo e nel fair play. CALCIO Il fair play di Claudia Morelli: rigore dubbio, lei fa un passaggio al portiereIl bel gesto della giovane fantasista di Maleo sullo 0-0 della partita valsa la vittoria nel campionato emiliano con la seconda squadra del Parma in cui militano anche le sue gemelle Giorgia ed Elisa ... ilcittadino.it CALCIO Il fair play di Claudia Morelli: rigore dubbio, lei fa un passaggio al portiere x.com Fair play tra le giocatrici di Parma e Noceto nella gara decisiva per la promozione in Eccellenza. Dopo un errore dell'arbitro, che ha assegnato erroneamente al club emiliano un rigore, la calciatrice gialloblù Claudia Morelli sbaglia appositamente dal dischetto - facebook.com facebook