Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye. La partita si è conclusa in modo particolare, con un episodio chiave: Brahim Diaz ha sbagliato un rigore, influenzando l'esito del match. La finale è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, che hanno determinato il risultato finale e la vittoria dei senegalesi.

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla decisiva realizzazione di Gueye. Nonostante un errore dal dischetto di Brahim Diaz, il Senegal ha conquistato il titolo, confermando la propria supremazia nel continente. La partita ha offerto momenti intensi e emozionanti, sottolineando l’importanza di determinazione e resilienza in una competizione di alto livello.

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

