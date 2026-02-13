Il Milan alla fine la spunta a Pisa Modric è immenso | il gol decisivo 1-2 è suo Fullkrug sbaglia un rigore

Il Milan ha ottenuto una vittoria difficile a Pisa, grazie a un gol di Luka Modric al 40° minuto della ripresa. La squadra di Pioli ha sofferto nel primo tempo, ma ha trovato il pareggio con Loftus-Cheek e ha poi conquistato i tre punti grazie alla rete del croato. Durante la partita, il Pisa ha sbagliato un rigore con Fullkrug, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

Pisa-Milan 1-2 Marcatori: 39' pt Loftus-Cheek (M), 26' st Loyola (P), 40' st Modric (M). Pisa (3-4-2-1): Nicolas 6; Canestrelli 5.5, Caracciolo 6.5, Bozhinov 6; Tourè 6.5 (41' st Leris sv), Aebischer 6 (12' st Akisanmiro 6), Loyola 6.5 (48' st Durosinmi sv), Angori 6; Tramoni 5 (11' st Iling-Junior 5.5), Stojilkovic 5.5; Moreo 5 (41' st Piccinini sv). A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Hojholt, Lorran, Meister, Stengs. Allenatore: Hiljemark 6. Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6.5, Pavlovic 6.5; Athekame 6.5 (32' st Pulisic 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Milan alla fine la spunta a Pisa, Modric è immenso: il gol decisivo (1-2) è suo. Fullkrug sbaglia un rigore Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il Diavolo Luka Modric ha dominato in campo e ha portato il Milan a vincere a Pisa, nonostante una partita complicata. Fullkrug fa impazzire il Milan, suo il gol decisivo contro il Lecce: i rossoneri non mollano l’Inter Nel match tra Milan e Lecce, il gol di Fullkrug ha deciso la partita, consentendo ai rossoneri di ottenere i tre punti e mantenere la distanza dall'Inter, ora a -3 punti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Perché Milan-Como non si gioca l'8 febbraio: quando si recupera? La nuova data e l'orario; E alla fine arriva Modric: 2-1 a Pisa, il Milan torna a -5 dall'Inter; Milano, Aldo Serena anticipa il derby d'Italia: Inter-Juve non decide nulla, il Milan sarà lì fino alla fine; Se Modric fa anche gol... Il Milan sbaglia un rigore, rischia ma passa a Pisa. Allegri a -5 dall'Inter. Milan, Loftus-Cheek: Pisa compatto, non c'erano spazi. Scudetto? Vedremo alla fineRuben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 2-1 sul Pisa sbloccata da un suo gol di testa: Il Pisa è una squadra molto compatta, diffic ... msn.com È sempre il solito Milan contro le piccole, ma questa volta c'è un lieto fine importantissimoMa quanto è dura la salita, cantava il poeta. E mai come stavolta l’immagine fotografa alla perfezione la serata del Milan. I rossoneri soffrono, inciampano, rischiano, ma alla fine restano in piedi ... msn.com Alla fine il Milan prende tre punti. Ma con il Pisa è costretto a sudare sette camicie per provare restare sulla scia dell'Inter e continuare a credere nella corsa scudetto. I rossoneri si aggrappano a una soluzione personale di Modric nel finale per piegare la resist facebook Che fine ha fatto Guglielminpietro "Guly", l'eroe dello scudetto del Milan di Zaccheroni: da flop nell'Inter all'abbigliamento calciomercato.com/liste/che-fine… x.com