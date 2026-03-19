Salvini ha annullato tutti gli appuntamenti e è tornato a Milano dopo la morte di Bossi. Bersani ha commentato dicendo che Bossi è stato l’avversario più dignitoso che abbia incontrato e ha aggiunto di aver voluto bene a lui. La scomparsa dell’ex leader della Lega ha suscitato reazioni e ricordi tra i protagonisti della politica italiana.

“ Umberto Bossi. L’avversario più dignitoso che ho avuto in vita mia, e alla fine quello a cui ho voluto più bene”. Lo scrive sui social Pier Luigi Bersani, allegando una foto con il fondatore della Lega, morto a 84 anni a Varese nella sera del 19 marzo, in ospedale. La Lega ha già comunicato che Matteo Salvini ha annullato tutti gli appuntamenti previsti domani e farà subito rientro a Milano: “L’intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati”. Ma sono tantissime le reazioni della politica alla morte del “ Senatur “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte Bossi, Salvini annulla tutti gli appuntamenti e torna a Milano. Bersani: “L’avversario più dignitoso che ho avuto in vita mia”

Articoli correlati

"L’avversario più dignitoso". "Protagonista del cambiamento in Italia". La politica ricorda Umberto BossiLa politica, da destra a sinistra, piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega, morto questa sera a Varese all'età di 84 anni.

Chi sono tutti gli ex famosi di Vladimir Luxuria: “Nella mia vita ho amato solo una donna”Tra gli ex compagni di Vladimir Luxuria ci sono volti noti nel mondo dello spettacolo, come Gennaro Siciliano, ballerino con il quale ha avuto una...

Una raccolta di contenuti su Morte Bossi

Morto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della LegaÈ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all’ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, è stato il primo a dare ... tpi.it

Umberto Bossi è morto, che malattia aveva? Qual è la causa della morte?Umberto Bossi è morto all'età di 84 anni: che malattia aveva il noto politico? Qual è la causa della sua morte? donnapop.it