La Lagarde pensa al rialzo dei tassi | Borse giù

La Bce mantiene i tassi al 2% e la presidente Christine Lagarde fa capire che non ci sono margini per tagli. Nei mercati si vede subito: le Borse crollano. Lagarde poi annuncia che invierà ai leader europei una lista di riforme da seguire, ma per ora nessuna novità sui tassi. La situazione resta stabile, ma l’attenzione è tutta sulle prossime mosse della banca centrale.

La Bce resta al 2% e il presidente fa capire che non ci sono spazi per tagli, anzi: «Siamo ben posizionati e lo è anche l’inflazione» Poi esonda nella politica: «Invierò ai leader europei una check list per le riforme. Crolla di un altro 7% il Bitcoin: in un mese -25%. C’è chi entra in una stanza e abbassa la voce per non disturbare. Christine Lagarde, invece entra in conferenza stampa e abbassa le Borse. Lo farà anche in maniera inconsapevole ma diciamo che ha una certa propensione a seminare il panico. Come dimenticare la conferenza stampa di esordio quando scatenò uno tsunami sui listini annunciando che non era compito della Bce chiudere gli spread. 🔗 Leggi su Laverita.info

