La Juventus ha acquistato il J Hotel, che diventa di proprietà del club per 23 milioni di euro. L'edificio, già gestito dalla società, rafforza il patrimonio immobiliare della squadra senza influire sugli investimenti dedicati alla formazione e alle operazioni sportive. La transazione riguarda esclusivamente la proprietà dell’immobile, senza modifiche alle strategie sportive del club.

La Juventus arricchisce i suoi asset immobiliari e migliora, seppur lievemente, la sua gestione finanziaria e contabile. Così si può inquadrare l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel, a fronte di un corrispettivo di 23 milioni a favore di Ream Sgr, società di gestione del Fondo J Village. Essendo quest’ultimo partecipato al 41% dal club bianconero, l’esborso netto sarà di 14 milioni. Con questa operazione, la Juventus completa il portafoglio di immobili strategici in cui svolge il proprio business: lo stadio (con il museo, il megastore e il J Medical), la sede sociale, il centro d’allenamento, il creator lab e l’hotel nell’area della Continassa, più il centro sportivo di Vinovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juventus compra il J Hotel e rafforza il patrimonio. Nessuna riduzione sugli investimenti per la squadra

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