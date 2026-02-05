Borgo Trento ospedale olimpico piani sanitari percorsi dedicati e nessuna riduzione per la popolazione

L’ospedale di Borgo Trento si prepara per le grandi occasioni. Sono stati allestiti piani speciali, percorsi dedicati e sono state mantenute tutte le attività senza riduzioni per la popolazione. L’obiettivo è garantire assistenza normale, anche con l’arrivo di visitatori e atleti durante le cerimonie di chiusura dei Giochi invernali e l’apertura delle Paralimpiadi. La struttura si mette in moto per gestire al meglio il flusso di persone, senza mettere a rischio i servizi sanitari quotidiani.

