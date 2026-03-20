Iran Mojtaba Khamenei | Il nemico è stato sconfitto Guida suprema nega raid su Oman e Turchia

Da webmagazine24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Guida suprema dell'Iran ha dichiarato che il nemico è stato sconfitto, affermando di aver vinto nella lotta contro gli Stati Uniti e Israele. Ha inoltre negato che siano stati condotti raid su Oman e Turchia. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, senza riferimenti a attacchi o operazioni militari specifiche.

(Adnkronos) – La nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha proclamato la vittoria sui nemici della Repubblica Islamica nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. "In questo momento, grazie alla speciale unità che si è creata tra voi, nostri compatrioti, nonostante tutte le vostre differenze religiose, intellettuali, culturali e politiche, il nemico è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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