Iran Mojtaba Khamenei | Il nemico è stato sconfitto Guida suprema nega raid su Oman e Turchia

La nuova Guida suprema dell'Iran ha dichiarato che il nemico è stato sconfitto, affermando di aver vinto nella lotta contro gli Stati Uniti e Israele. Ha inoltre negato che siano stati condotti raid su Oman e Turchia. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, senza riferimenti a attacchi o operazioni militari specifiche.