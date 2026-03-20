La Francia manderà il nuovo SAMP T in Ucraina per essere testato in combattimento

La Francia ha deciso di inviare in Ucraina il nuovo sistema di difesa aerea SAMP-T NG per essere testato in condizioni di combattimento. Il presidente ucraino ha annunciato questa decisione, specificando che il sistema verrà utilizzato sul campo per verificare le sue capacità operative. La consegna del sistema avverrà nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Volodymyr Zelensky ha annunciato che la Francia invierà in Ucraina il nuovo sistema di difesa aerea, il SAMP-T NG (Next Generation), per effettuare test in ambiente di combattimento. “Quest’anno riceveremo un sistema che testeremo contro le minacce balistiche”, ha dichiarato il presidente ucraino a diversi media francesi venerdì 13 marzo. L’annuncio era stato tenuto segreto per due giorni. La notizia giunge mentre Francia e Italia cercano di accelerare le consegne di questo nuovo sistema di difesa aerea, di cui hanno ordinato circa dieci unità ciascuna. Oltre a Italia, Francia e Ucraina, anche la Danimarca prevede di acquistare otto batterie del SAMPT NG, mentre Norvegia, Grecia e Belgio hanno manifestato interesse. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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