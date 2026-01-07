Ucraina Europa manderà soldati | sì di Francia e Regno Unito Germania ci pensa

Durante il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, sono emersi segnali di un possibile impegno militare da parte di Francia e Regno Unito, mentre la Germania valuta attentamente la propria posizione. Questo passo rappresenta un momento importante nella formazione di una forza multinazionale destinata a sostenere l’Ucraina dopo il conflitto con la Russia. La decisione finale sarà determinante per le future strategie di supporto internazionale.

Ucraina, i Volenterosi: scudo per Kiev, ok Usa. L’Europa: «Inviolabili i diritti della Groenlandia» - Auto blindate, niente moto della polizia: rischiano di scivolare sulla cortina di neve e ghiaccio che ricopre le strade ... ilmessaggero.it

Europa compatta nell'aiutare Kiev. Meloni: "L'Italia non invierà soldati" - L'Italia conferma il sostegno alla sicurezza dell'Ucraina, ma ribadisce con chiarezza alcuni punti fermi della propria posizione. msn.com

Sky tg24. . "Le garanzie di sicurezza che scatteranno una volta raggiunta la pace in Ucraina saranno fondamentali anche per l'Europa", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice dei volenterosi a Parigi. Il presidente francese Em - facebook.com facebook

Vertice dei Volenterosi, Macron: "Una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa" x.com

