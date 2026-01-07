Ucraina Europa manderà soldati | sì di Francia e Regno Unito Germania ci pensa
Durante il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, sono emersi segnali di un possibile impegno militare da parte di Francia e Regno Unito, mentre la Germania valuta attentamente la propria posizione. Questo passo rappresenta un momento importante nella formazione di una forza multinazionale destinata a sostenere l’Ucraina dopo il conflitto con la Russia. La decisione finale sarà determinante per le future strategie di supporto internazionale.
(Adnkronos) – Il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi è un passo fondamentale per la creazione della forza multinazionale che sarà attiva in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. L'Europa invierà soldati per contribuire alle garanzie di sicurezza chieste da Kiev per scongiurare ulteriori attacchi di Vladimir Putin in un futuro.
