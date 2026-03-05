Il ministro della Difesa ha annunciato che l’Italia, come Francia e Spagna, invierà assetti navali a supporto di Cipro. La decisione deriva dalla necessità di adeguare le forze italiane alla situazione nella regione e di rispondere alle richieste di Paesi alleati in difficoltà. La mossa si inserisce in una strategia di collaborazione internazionale nel settore della difesa.

“Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multi dominio in Medioriente, con sistemi di difesa aerea anti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’Italia come Francia e Spagna, manderà assetti navali per aiutare Cipro: l’annuncio di Crosetto

Leggi anche: Iran, Salvini: "Fiducia in Crosetto, Italia non manderà truppe"

Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: “Inaccettabile”. Crosetto “manderà lettera al Pentagono e a Rutte”Tutto è nato da un’intervista rilasciata a Fox News – sulla via del ritorno dal Forum di Davos – in cui, ancora una volta, ha umiliato gli alleati.

Tutti gli aggiornamenti su L'Italia come Francia e Spagna manderà....

Temi più discussi: Roma torna nel Mediterraneo: l'Italia sta riempiendo il vuoto della Francia in declino?; Perché l’Italia non aderisce all’alleanza francese sul nucleare. La versione di Caffio; Medaglie e Pil, un'Italia da trenta e lode a Milano Cortina: Francia e Germania lontanissime; Italia-Francia: appello di Urso e Martin per un’Europa più competitiva per salvare l’industria.

Rugby, per l’Italia rimpianti e conferme: in casa della Francia cede 33-8A Lille partita più equilibrata di quanto dica il punteggio. Gli Azzurri pagano l'inferiorità numerica sul finale ... ilsole24ore.com

Sei Nazioni, l'Italia non va: la Francia si impone 33-8Dopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

++ Meloni: "Aiuti ai Paesi del Golfo, ma l'Italia non vuole entrare in guerra" ++ GLI AGGIORNAMENTI: https://www.unionesarda.it/news/mondo/iran-sesto-giorno-di-guerra-l46ug2cj - facebook.com facebook

Formula 1, non solo Kimi: l'altra Italia in pista. Da Stella a Briatore e Fornaroli spera... x.com