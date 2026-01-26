DaMa | Così è cambiato il distretto calzaturiero

Il distretto calzaturiero di Montegranaro si è evoluto nel tempo, integrando pratiche sostenibili nel processo produttivo. La Da.Ma.&Co. rappresenta un esempio di questo cambiamento, dimostrando come innovazione e rispetto per l’ambiente possano coesistere. La trasformazione del settore riflette un impegno crescente verso un futuro più responsabile, senza rinunciare alla qualità e alla tradizione artigianale.

LA DA.MA.&CO. Di Montegranaro è un esempio virtuoso di come lo sviluppo si coniughi con i temi della sostenibilità. "La nostra impresa – dice l’ad Emanuele Mazza – è stata fondata nel 1976 da Dario Mazza, in poco più che un sottoscala, come molte altre realtà del distretto del fermano-maceratese, per produrre fondi per calzature in para: un materiale naturale ma di difficile lavorazione, oggi raro da trovare sotto le calzature. Con fortuna alterne si sviluppa fino al 1997, anno in cui si costruisce il primo opificio industriale ma soprattutto si investe, più per passione ed incoscienza che non per lungimiranza, in un particolare materiale ad espansione, leggero e per l’epoca assolutamente innovativo, l’e. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

