ABC Fashion Event | boom di iscrizioni per la fiera di accessori e calzature a Fermo

A Fermo si registra un vero e proprio boom di iscrizioni alla ABC Fashion Event, la fiera dedicata a accessori, calzature e borse. Le aziende italiane non vogliono perdere questa occasione di mostrare i loro prodotti, che attirano già molti buyer da tutto il paese. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per il settore, riempiendo gli stand di novità e interesse.

ABC Fashion Event si conferma come la fiera di riferimento per il mercato delle calzature, delle borse e degli accessori, pensata per favorire il contatto diretto tra aziende e buyer all’interno di un territorio che rappresenta l’eccellenza produttiva italiana. Già nella fase iniziale delle adesioni, ABC Fashion Event ha superato il numero di aziende presenti alla prima edizione. L’obiettivo è ora quello di superare le 100 aziende espositrici dirette, rafforzando il ruolo della fiera come piattaforma commerciale concreta e orientata al business. Obiettivo sostenuto anche da un’intensificazione delle attività di comunicazione digitale, pensate per aumentare la visibilità dell’evento e coinvolgere buyer, uffici stile e operatori professionali da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

