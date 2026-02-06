Reggio Emilia, oggi, i giudici hanno detto che il grande clamore mediatico ha davvero sconvolto le vite dei bambini e delle loro famiglie nel caso “Angeli e Demoni”. Fin dal 27 giugno 2019, giorno delle misure cautelari, l’attenzione pubblica si è scatenata, travolgendo tutto, anche le vite degli imputati e dei testimoni. La vicenda ha assunto dimensioni troppo grandi, e ora i giudici sottolineano i danni che questa esposizione ha provocato.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – “Nel processo ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi nella Val d'Enza reggiana, dal 27 giugno 2019, giorno delle misure cautelari, “si è registrato un clamore mediatico della vicenda tale da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni”. È un passaggio della sentenza del processo sul 'caso Bibbiano’, depositata dal tribunale di Reggio Emilia: 1.650 pagine per spiegare la decisione del 9 luglio, quando i giudici hanno emesso tre condanne con pena sospesa a fronte di richieste fino a 15 anni da parte della Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Bibbiano, i giudici del processo: “Il clamore mediatico ha travolto i bambini”

Approfondimenti su Bibbiano Processo

Nelle motivazioni della sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano sul caso Pifferi, si evidenzia come il processo sia stato influenzato dal forte impatto mediatico, che ha privilegiato l’immagine televisiva rispetto alla corretta applicazione del diritto.

La famiglia di un ladro ha deciso di reagire al clamore mediatico, affermando che le accuse e il rumore stanno causando loro grande sofferenza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bibbiano Processo

Processo Bibbiano, per i giudici il clamore mediatico ha travolto i bambiniSulla vicenda degli affidi nella Val d'Enza reggiana, nelle motivazioni della sentenza si parla di conseguenze non calcolabili sulla vita di imputati e testimoni ... rainews.it

Caso Bibbiano, dopo oltre 6 mesi non c'è ancora la sentenzaSono passati più di sei mesi dalla sentenza del processo 'Angeli e Demoni', l'ultimo termine è scaduto, ma ancora la motivazione del provvedimento non è stata depositata e non sarebbe in arrivo in ... ansa.it

COME SONO DIVENTATO IL LUPO DI BIBBIANO Video completo: www.youtube.com/watchv=cozYp-o9JwY In questo video un contributo per comprendere: - come il processo mediatico e giudiziario sul caso Bibbiano non sia stato basato sui fatti bensì sul ri facebook