La Bergamasca si riempie di entusiasmo con l’arrivo dei Giochi Olimpici. La porta delle montagne diventa una vetrina mondiale, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo. Le prenotazioni negli hotel salgono alle stelle, e in città si respira un’aria di festa. È un momento che cambia il volto della zona, portando sport, emozioni e anche un po’ di orgoglio italiano.

Un evento che segna l’ingresso dei Giochi Olimpici nella vita quotidiana della Bergamasca, celebrando la magia dello sport e l’orgoglio nazionale. La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la provincia di Bergamo oggi e domani, toccando diverse località come Villa d’Almè, Alzano Lombardo, Nembro, Seriate, arrivando anche a Bergamo città per accendere il braciere in largo Gavazzeni, di fronte al teatro Donizetti, in una serata che promette spettacoli, musica e performance artistiche, prima di ripartire da Dalmine verso il villaggio operaio di Crespi D’Adda e Trezzo sull’Adda. Abbiamo parlato dell’evento con la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La porta delle montagne: "Una vetrina mondiale. Prenotazioni alle stelle"

La fiaccola olimpica arriva oggi a Bergamo, portando con sé l'entusiasmo dei prossimi Giochi invernali.

