Paolini | La critica che mi ha più ferita? Meglio stare lontana dai social

Alla vigilia del secondo torneo della stagione, quello di Indian Wells, la tennista Jasmine Paolini ha parlato del suo stato attuale, evidenziando come la critica più dolorosa sia stata quella proveniente dai social. Ha spiegato di preferire evitare i social media per proteggersi dalle opinioni negative e ha commentato il suo avvio di stagione, che è stato caratterizzato da più momenti difficili che di successo.

Alla vigilia del secondo 1000 della stagione, quello di Indian Wells, Jasmine Paolini ha spiegato il suo momento in una stagione iniziata con più bassi che alti.

Paolini prima del Wta Indian Wells: Non sono mai andata via, punto a trovare serenitàNel video le parole di Jasmine Paolini a Sky Sport prima dell'inizio del Wta 1000 di Indian Wells: Credo di non essermene mai andata. Non si può sempre essere al 100%. Cercherò di tornare con il mio ... sport.sky.it

Tempo di esibizioni a Indian Wells! Matteo Berrettini e Jasmine Paolini hanno partecipato all'esibizione di doppio misto "Tie Break Ten", contro la coppia Ribakina/Fritz Siete belli ragazzi skysporttennis facebook

Matteo Berrettini e Jasmine Paolini stanotte durante l'Eisenhower Cup Gli azzurri sono stati eliminati al primo match da coloro che poi si sono laureati campioni dell’esibizione, Rybakina e Fritz. x.com