la crisi iraniana nelle narrative della disinformazione russa

La crisi iraniana è entrata nelle narrazioni della disinformazione russa, che hanno rapidamente incorporato l’escalation legata all’Iran nella loro strategia comunicativa. Le fonti ufficiali russe hanno diffuso argomentazioni e messaggi che riflettono questa integrazione, contribuendo a modellare la percezione pubblica e internazionale sulla situazione. La narrativa si è così allineata con le posizioni e gli interessi perseguiti dal governo russo.

L’escalation legata all’Iran è stata rapidamente incorporata nella narrativa strategica del Cremlino. Secondo l’analisi di EUvsDisinfo, gli ecosistemi mediatici filorussi stanno strumentalizzando le narrazioni riguardanti il conflitto in Medio Oriente. Gli obiettivi? Collegarlo alla guerra in Ucraina, delegittimare il sostegno occidentale a Kyiv, rafforzare messaggi sull’impatto delle sanzioni energetiche europee, polarizzare l’opinione pubblica e minare la coesione politica occidentale. La linea narrativa. La crisi mediorientale legata all’Iran è stata rapidamente integrata nella comunicazione strategica dei media filo-Cremlino. L’obiettivo appare quello di attribuire all’Occidente la responsabilità dell’instabilità internazionale, presentando la Russia e il suo presidente come possibili attori di mediazione tra le parti. 🔗 Leggi su Formiche.net

