La disinformazione russa in Italia contro gli ebrei ma senza nominarli

In Italia, si registra una crescente presenza di campagne di disinformazione provenienti dalla Russia che mirano a screditare gli ebrei, senza però fare riferimenti diretti a questa comunità. Uno dei messaggi diffusi suggerisce che evitare l’etichetta di antisemita si possa ottenere associandosi a un’immagine di cosmopolitismo. La strategia si basa su frasi e detti che circolano in ambienti online e offline, contribuendo alla diffusione di stereotipi e pregiudizi.

«Se non vuoi passare per antisemita, chiama un ebreo cosmopolita». Era un detto che circolava nell'Unione Sovietica alla fine degli anni Quaranta, durante la campagna staliniana contro i cosiddetti «cosmopoliti senza radici». Formalmente non si parlava di ebrei. Ufficialmente si colpivano intellettuali privi di «patriottismo sovietico». In realtà, il bersaglio era chiarissimo. Pochi anni prima, nel 1931, Stalin aveva dichiarato che l'antisemitismo era «il residuo più pericoloso del cannibalismo» e che l'Unione Sovietica, Stato internazionalista, non aveva nulla a che fare con esso. La pratica politica raccontò altro: epurazioni di dirigenti bolscevichi di origine ebraica, campagne contro medici, scienziati, uomini di cultura.