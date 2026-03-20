Un dibattito acceso si sviluppa intorno alla percezione della discriminazione etnica associata alla sinistra definita antifascista. Alcuni osservano che l’antifascismo, spesso ostentato in manifestazioni pubbliche, rischia di diventare uno strumento di esclusione e intolleranza. La questione riguarda il modo in cui si affronta e si interpreta il ricordo delle atrocità nazifasciste nel contesto politico attuale.

L'antifascismo non dovrebbe essere un tema da urlare nelle piazze per qualche applauso. Il dovere di ricordare l'orrore nazifascista è un pilastro della nostra identità democratica. Le cicatrici lasciate sul territorio nazionale tra il 1943 e il 1945 sono ferite che ancora bruciano, segnate da eccidi che hanno decapitato intere comunità. Quando pronunciamo nomi come Sant'Anna di Stazzema o Marzabotto, evochiamo l'abisso. I numeri parlano di una ferocia sistematica e agghiacciante: a Marzabotto 770 vittime, a Sant'Anna di Stazzema 560, alle Fosse Ardeatine 335. Complessivamente, si stima che le vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia siano intorno alle 15. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La discriminazione etnica della sinistra «antifascista»

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