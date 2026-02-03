A Madrid, il partito Podemos affronta le accuse di alimentare teorie estremiste. Dopo aver ricevuto critiche per le sue posizioni, ora si sospetta che abbia puntato a rafforzare il suo messaggio contro le bufale dell’estrema destra, che diffonde la paura di una “sostituzione etnica” in Europa. La discussione è tornata d’attualità, mentre in Spagna si cerca di fare chiarezza sui veri intenti del partito.

Madrid. Da qualche giorno si è fatto più difficile, in Spagna, smontare una delle bufale preferite dell’estrema destra internazionale: la teoria della grande “sostituzione etnica”, il diabolico piano (attribuito all’ignaro conte Kalergi) secondo cui la popolazione europea sarà presto sostituita da orde di immigrati asiatici e africani. Adesso la teoria piace all’estrema sinistra, che ne vagheggia un’attuazione rapida e politicamente orientata. Corretta. Lo ha detto Irene Montero, eurodeputata di Podemos, il partito che dal 2023 è guidato da Ione Belarra, ma in cui la coppia regale, composta appunto da Montero e dall’ombra del marito (Pablo Iglesias), ha ancora un notevole peso specifico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In crisi di voti, Podemos punta sulla “sostituzione etnica” antifascista

Approfondimenti su Podemos Spanien

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Podemos Spanien

Argomenti discussi: In crisi di voti, Podemos punta sulla sostituzione etnica antifascista; Elezioni Roma 2027, quando si vota? La domanda anima il dibattito e disegna le varie strategie; Fuoco amico | La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destra; Napoli-Chelsea, le pagelle: Vergara, piacevole sorpresa da 7,5. Fofana disastroso: 4.

In crisi di voti, Podemos punta sulla sostituzione etnica antifascistaMadrid. Da qualche giorno si è fatto più difficile, in Spagna, smontare una delle bufale preferite dell’estrema destra internazionale: la teoria della grande sostituzione etnica, il diabolico piano ... ilfoglio.it

LA CRISI DI JUNG - facebook.com facebook