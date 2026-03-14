Tentato furto in casa di Mauro Marin | il vincitore del Grande Fratello mette in fuga i ladri

Nella notte, due ladri sono stati sorpresi all’interno dell’abitazione di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Marin ha avuto un confronto diretto con gli intrusi e, successivamente, ha messo in fuga i malviventi. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che si è concluso con la fuga dei ladri.