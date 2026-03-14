Tentato furto in casa di Mauro Marin | il vincitore del Grande Fratello mette in fuga i ladri
Nella notte, due ladri sono stati sorpresi all’interno dell’abitazione di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Marin ha avuto un confronto diretto con gli intrusi e, successivamente, ha messo in fuga i malviventi. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che si è concluso con la fuga dei ladri.
Momenti di tensione nella notte per Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, che ha sorpreso due ladri all’interno della sua abitazione a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, riuscendo a metterli in fuga dopo un confronto diretto. A raccontare l’episodio è lo stesso Marin al Corriere del Veneto. L’uomo vive in un grande capannone di circa duemila metri quadrati, dove si trova anche il salumificio di famiglia che gestisce insieme ai fratelli, circondato da circa sette ettari di terreno. Secondo la ricostruzione, Marin era rientrato a casa poco prima di mezzanotte, dopo aver riposto la bicicletta in cantina. Intorno all’ 1.30, però, le sue due cagnoline hanno iniziato ad abbaiare, spingendolo ad alzarsi per controllare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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