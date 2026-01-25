Medico aggredito e minacciato di morte | Arrivo e ti squarto con le mie mani

Un medico del 118 di Tropea è stato vittima di un'aggressione verbale e fisica durante il suo servizio. Alessia Piperno, delegata sindacale dello Smi, ha ricevuto minacce di morte da un parente di un paziente, nonostante abbia seguito i protocolli di sicurezza. L'episodio evidenzia le difficoltà e i rischi cui sono esposti i professionisti sanitari in situazioni di emergenza.

Ha agito secondo i protocolli, ma non è stata protetta dalle minacce di morte. È quanto accaduto ad Alessia Piperno, dottoressa del 118 di Tropea (in provincia di Vibo Valentia) e delegata sindacale dello Smi, vittima di una grave aggressione verbale e fisica da parte di un parente di un paziente.🔗 Leggi su Today.it

