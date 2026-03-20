La cultura illiberale dell' Anm

Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, il governo ha annunciato l'intenzione di avviare un tavolo di confronto con l'Associazione Nazionale Magistrati. La questione riguarda la percezione di una cultura illiberale all’interno dell’associazione, che ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e gli operatori del settore. La discussione si concentra sulle modalità e sui contenuti di questa possibile interlocuzione.

Dopo che Giorgia Meloni ha affermato che è intenzione del governo aprire un tavolo di confronto con i magistrati dopo l’auspicabile vittoria al referendum, il quotidiano Il Dubbio ha ascoltato un po’ di esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati per sondarne gli umori e registrarne le opinioni. Il concetto da loro espresso è stato ben sintetizzato dal titolo che il giornale ha dato all’articolo che ne è venuto fuori: L’Anm risponde a Meloni: «Vinciamo il referendum e il tavolo lo facciamo noi». È un’affermazione forte che sarebbe sbagliato sottovalutare. Essa non può essere rubricata ad una normale presa di posizione in una dialettica elettorale dai toni forti e accesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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