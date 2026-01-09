La replica dell’Anm a Meloni | Delegittimazione pericolosa

L’Associazione Nazionale Magistrati ha risposto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, evidenziando come le sue affermazioni rappresentino una forma di delegittimazione che rischia di acuire le tensioni tra politica e magistratura. La replica dell’ANM sottolinea l’importanza di un dialogo rispettoso e costruttivo, evitando contrapposizioni che potrebbero compromettere il ruolo indipendente della magistratura nel sistema democratico.

La frattura tra Giorgia Meloni e magistratura si acuisce con la replica dell’Associazione Nazionale Magistrati alle parole della premier espresse in conferenza stampa. L’Anm contesta una « delegittimazione pericolosa per la stessa tenuta dello stato di diritto» e ribadisce che «i magistrati italiani svolgono il compito previsto dalla Costituzione, quello di applicare la legge e tutelare i diritti. Lo hanno fatto costantemente in maniera equilibrata nonostante i pesanti attacchi ricevuti da più parti. La costante delegittimazione dei magistrati, del loro lavoro e delle decisioni prese solo ed esclusivamente in base alla legge è pericolosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

