L'articolo analizza come l'Associazione Nazionale dei Magistrati abbia perso la sua tradizionale visione di autonomia e ruolo nel sistema giudiziario. Viene evidenziato come i rappresentanti dell'Anm si muovano in modo strategico, anche ricorrendo a scelte simboliche che coinvolgono figure ormai defunte. La discussione si concentra sui comportamenti e le decisioni recenti di questa organizzazione.

I vivi fanno il gioco delle tre carte, e quando vogliono fregarti meglio si scelgono per compare un morto. E così, al banchetto dei mazzieri dell’Anm – venghino siori venghino – ti ritrovi Falcone e Vassalli a tener loro bordone, mentre un mezzobusto di La7 fa il palo. Dio solo sa quanti accidenti quei due spiriti magni stiano lanciando dal cielo contro chi li ha arruolati abusivamente in una piccola truffa storica, politica e giuridica. Perciò mi sono scelto un altro morto, un morto di fiducia, per il quale ho una speciale venerazione (che sia un riflesso campanilistico?): Mario Pagano, il grande illuminista della scuola napoletana. I... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La perduta "cultura della giurisdizione" dell'Anm

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