Tadej Pogacar ha vinto la quarta edizione della Strade Bianche, imponendosi con un attacco da lontano che ha lasciato tutti gli avversari. È stato il suo debutto stagionale e ha concluso con una performance che ha sorpreso, dimostrando la sua superiorità in questa corsa. La vittoria rappresenta un risultato importante per il ciclista sloveno che si è imposto con facilità.

Era annunciata, è arrivata, nella maniera più netta possibile. Solito attacco da lontanissimo e tutto, clamorosamente, facile per Tadej Pogacar al debutto stagionale: il fuoriclasse sloveno va a prendersi per la quarta volta in carriera, la terza consecutiva la Strade Bianche. Fuga solitaria da lontanissimo, come da abitudine, l’unica differenza è un rivale che piano piano si avvicina, il giovanissimo francese Paul Seixas che impressiona tutti, anche il campione del mondo. Il gruppo gestito ovviamente dalla UAE Team Emirates – XRG ha gestito la situazione e sul tratto di Monte Sante Marie ha dato l’accelerata decisiva, lanciando il capitano Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar stacca tutti e vince la quarta Strade Bianche. Impressiona Paul Seixas

L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite.

