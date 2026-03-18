Wayne Perkins il chitarrista morto a 74 anni suonò con Bob Marley | il ricordo dei Rolling Stones sui social

Il mondo della musica si è fermato per la scomparsa di Wayne Perkins, chitarrista statunitense di 74 anni noto per aver collaborato con Bob Marley. La notizia è stata annunciata dai social dei Rolling Stones, che hanno ricordato il musicista. Perkins è deceduto a causa di complicazioni legate a un ictus contratto all'inizio di marzo.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Wayne Perkins, chitarrista statunitense morto all’età di 74 anni dopo le complicazioni legate a un ictus che lo aveva colpito all’inizio di marzo. Il musicista si è spento in un ospedale di Birmingham, lasciando un segno profondo nella storia del rock e della musica internazionale. Figura spesso lontana dai riflettori ma centrale dietro le quinte, Perkins è stato uno dei protagonisti silenziosi di numerose produzioni che hanno segnato intere generazioni. Leggi anche: Il cantante neomelodico Carmine Diamante è morto folgorato La morte e l’annuncio della famiglia. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il fratello, Dale Perkins, con un messaggio condiviso sui social: “ Per chi non aveva sentito, Wayne è morto ieri serenamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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