Una rete di librerie indipendenti e biblioteche è stata creata per sostenere la bibliodiversità. L’obiettivo è promuovere spazi culturali di prossimità nel centro storico, dove prevalgono negozi tradizionali e presidi culturali locali. Questo progetto mira a mantenere l’identità dei quartieri, opponendosi all’avanzata dei temporary store e preservando punti di riferimento culturali duraturi.

Il Municipio 1 di Milano lancia una rete di librerie indipendenti e biblioteche per combattere il deserto culturale. Oltre 20 eventi diffusi nel centro storico difendono l'identità dei quartieri e il ruolo dei librai contro l'omologazione. Il progetto della rassegna settimanale e le letture ad alta voce Un omaggio alla “bibliodiversità” per mettere in rete librerie indipendenti e biblioteche che valorizzino vincoli di prossimità e presidi culturali in un centro storico che non vuole arrendersi ai temporary store, conservando l’identità dei quartieri. “E difendere anche l’ultimo miglio prima del deserto culturale”, dice fra il serio e il faceto Alessia Del Corona, vicepresidente del Municipio 1 e assessora alla Cultura, marketing territoriale e commercio che ha creato una sinergia di poli culturali del centro di Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La “bibliodiversità” per non arrendersi. Ecco la rete di librerie “indy” e biblioteche

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