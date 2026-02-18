La ‘rete’ del sapere tra biblioteche e archivi

Dal maggio scorso, più di 500 persone hanno partecipato a 24 corsi organizzati tra biblioteche e archivi della provincia, creando una rete di conoscenza in continua espansione. Il progetto coinvolge 17 Comuni e conta su oltre 30 docenti, oltre a una ventina di enti e istituzioni che collaborano per promuovere e gestire i percorsi formativi. Le biblioteche e gli archivi locali giocano un ruolo fondamentale nel collegare le comunità e diffondere il sapere.

Ventiquattro corsi proposti tra lo scorso maggio e oggi, circa 500 partecipanti coinvolti, 17 Comuni attraversati dal progetto e una rete in costante crescita composta da oltre 30 docenti e circa 20 tra enti e istituzioni impegnati nella promozione e nell’organizzazione dei percorsi formativi, con un ruolo centrale e strategico delle biblioteche e degli archivi del territorio provinciale. Sono i numeri dell’attività di ‘ Connessioni Apuane ’, il progetto che vede il Comune di Massa ente capofila, il sostegno della Regione attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus. Promosso da Reprobi - Rete documentaria provinciale, ha come obiettivo la formazione gratuita, diffusa e inclusiva sul territorio provinciale, dalle zone interne al mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

