Laboratori e attività il programma per bambini e ragazzi della Rete biblioteche

Il programma delle attività presso le biblioteche e le ludoteche del Comune di Venezia offre oltre 100 eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. Un’opportunità per partecipare a laboratori e iniziative che promuovono la crescita, la cultura e la creatività dei più giovani, in un contesto pensato per favorire l’apprendimento e il confronto in modo semplice e accessibile.

Il nuovo programma delle ludoteche e delle biblioteche del Comune di Venezia è pronto a partire: in agenda ci sono oltre 100 appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie, pensati come occasioni per crescere e dare forma alla creatività giovanile. «La rete bibliotecaria è un punto di riferimento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La biblioteca Bonincontro riprende le attività tra laboratori e incontri, verso il Festival delle biblioteche sociali: il programma trimestrale

La biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo riprende le attività con un programma trimestrale di laboratori e incontri, in vista del Festival delle biblioteche sociali. Con l’inizio del nuovo anno, la struttura, gestita da Chieti Solidale srl per conto del Comune, propone iniziative dedicate alla comunità, offrendo spazi di confronto e crescita culturale per i prossimi mesi.

