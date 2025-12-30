Tante nuove nomine del vescovo Caiazzo dal direttore della Caritas diocesana all' equipe vocazionale

Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha annunciato, martedì 30 dicembre, diverse nomine all’interno della diocesi. Le nuove assegnazioni riguardano i membri del Consiglio episcopale, del Consiglio presbiterale, i direttori degli uffici pastorali e i vicari zonali. Questi cambiamenti mirano a rafforzare l’organizzazione pastorale e a favorire una più efficace presenza della diocesi sul territorio.

