Tante nuove nomine del vescovo Caiazzo dal direttore della Caritas diocesana all' equipe vocazionale
Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha annunciato, martedì 30 dicembre, diverse nomine all’interno della diocesi. Le nuove assegnazioni riguardano i membri del Consiglio episcopale, del Consiglio presbiterale, i direttori degli uffici pastorali e i vicari zonali. Questi cambiamenti mirano a rafforzare l’organizzazione pastorale e a favorire una più efficace presenza della diocesi sul territorio.
In questo martedì 30 dicembre il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha comunicato diverse nomine. I nuovi incarichi riguardano il Consiglio episcopale, quello presbiterale, direttori di uffici pastorali e i vicari zonali. Nuovi incarichi anche alla Caritas diocesana. Direttore, al posto del diacono.
