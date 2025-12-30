Tante nuove nomine del vescovo Caiazzo dal direttore della Caritas diocesana all' equipe vocazionale

Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha annunciato, martedì 30 dicembre, diverse nomine all’interno della diocesi. Le nuove assegnazioni riguardano i membri del Consiglio episcopale, del Consiglio presbiterale, i direttori degli uffici pastorali e i vicari zonali. Questi cambiamenti mirano a rafforzare l’organizzazione pastorale e a favorire una più efficace presenza della diocesi sul territorio.

Diocesi, le nuove nomine del vescovo Antonio Giuseppe - Tra i vicari zonali, le novità riguardano la zona pastorale vie Cesenatico, Cervese e Ravennate che avrà come nuovo vicario don Fabio Pagliarani al posto di don Andrea Budelacci e la zona ... corrierecesenate.it

Vaticano: il Papa nomina nuovi vescovi in Usa e Mozambico - Ramon Bejarano, finora vescovo titolare di Carpi ed ausiliare di San Diego. ansa.it

