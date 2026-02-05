La Bce lascia i tassi invariati

Da lapresse.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bce ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. La decisione è arrivata dopo un’analisi della situazione economica e delle previsioni sull’inflazione, che dovrebbe rimanere stabile intorno al 2% nel medio termine. Il consiglio direttivo ha confermato la volontà di monitorare attentamente l’andamento dei prezzi prima di intervenire nuovamente.

La Bce lascia i tassi di interesse invariati. La decisione del Consiglio direttivo sostenuta dalla valutazione sulla conferma che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine. Il Consiglio direttivo della Bce sceglie quindi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali, e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2%, al 2,15%, e al 2,40%. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

la bce lascia i tassi invariati

© Lapresse.it - La Bce lascia i tassi invariati

Approfondimenti su Bce Inflazione

La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil

La Bce ha deciso di mantenere i tassi invariati al 2% durante la sua riunione a Francoforte, mentre ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Bce lascia i tassi d’interesse invariati, la crescita economica dell’Eurozona resta solida

Video La Bce lascia i tassi d’interesse invariati, la crescita economica dell’Eurozona resta solida

Ultime notizie su Bce Inflazione

Argomenti discussi: L’euro si rafforza, la BCE in allerta: la nostra previsione sui tassi; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib peggiora, la Bce non tocca i tassi e l’euro resta sotto 1,18; La Bce lascia i tassi invariati al 2%; La Fed lascia fermi i tassi: L’inflazione resta elevata a causa dei dazi di Trump.

la bce lascia iBce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termineRoma, 5 feb. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i ... iltempo.it

la bce lascia iLa Bce lascia i tassi al 2%. Per Francoforte l’economia dell’Eurozona mostra una buona capacità di tenutaSecondo la banca centrale l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine, mentre il pil resiste in un difficile contesto mondiale ... milanofinanza.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.