La Bce lascia i tassi invariati

La Bce ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. La decisione è arrivata dopo un’analisi della situazione economica e delle previsioni sull’inflazione, che dovrebbe rimanere stabile intorno al 2% nel medio termine. Il consiglio direttivo ha confermato la volontà di monitorare attentamente l’andamento dei prezzi prima di intervenire nuovamente.

La Bce lascia i tassi di interesse invariati. La decisione del Consiglio direttivo sostenuta dalla valutazione sulla conferma che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Il Consiglio direttivo della Bce sceglie quindi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali, e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2%, al 2,15%, e al 2,40%.

