bcc romagnolo inaugura la nuova sede a gambettola

Bcc Romagnolo ha inaugurato ufficialmente la nuova sede di Gambettola, situata nel centro cittadino. La filiale sostituisce le precedenti strutture di Budrio e viale Carducci, entrambe chiuse. L'apertura mira a migliorare i servizi offerti alla clientela e a rafforzare la presenza sul territorio. L'evento ha rappresentato un passo importante per la banca, consolidando il rapporto con la comunità locale.

Ieri mattina Bcc Romagnolo ha inaugurato la nuova sede della filiale di Gambettola, situata in centro che accorpa la filiale di Budrio e quella di viale Carducci, entrambe chiuse. Alla cerimonia, aperta dalla benedizione del parroco don Sauro Bagnoli, è intervenuto il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, il presidente di Bcc Romagnolo Roberto Romagnoli, affiancato dal direttore generale Fausto Poggioli e vicedirettore Cesare Bizzocchi, funzionari e impiegati dell’istituto e numerosi clienti locali della Bcc. "Avere una banca del territorio – ha detto il sindaco Battistini - è utile e positivo per qualificare i servizi di tipo bancario che vengono garantiti a famiglie, imprese e a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

